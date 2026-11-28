Посетители торгового центра «Торговый Квартал» в Набережных Челнах сообщили в соцсетях об эвакуации, не зная её причины. Ситуация прояснилась после прибытия пожарных.

Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, в 13:45 в одном из кафе ТЦ сработала пожарная сигнализация. На место оперативно выехали пожарные подразделения, однако возгорания не обнаружили — причиной сработки стало пригорание пищи. Вскоре подразделениям дали отбой.

Пострадавших в результате инцидента нет.