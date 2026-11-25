На трассе М7 между Набережными Челнами и Елабугой образовался затор протяженностью почти 8 километров. По данным «Яндекс.Карт», причиной стала починка деформационного шва на мостовом переходе через Каму у Нижнекамской ГЭС, из-за чего проезд там временно ограничивали.

Еще один затор зафиксирован в районе села Поспелово — его длина превышает два километра в обе стороны. Согласно сервису, движение на этом участке сейчас полностью перекрыто.