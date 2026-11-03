Семак ответил, хочет ли он возглавить сборную РФ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что в настоящее время не рассматривает возможность возглавить национальную сборную России по футболу. Специалист объяснил, почему предпочитает работу с клубной командой. Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».
По словам наставника сине-бело-голубых, у него нет нереализованной мечты стать главным тренером российской сборной. Семак напомнил, что уже знаком с особенностями такой работы, поскольку ранее входил в тренерский штаб национальной команды.
Специалист подчеркнул, что обязанности наставника сборной существенно отличаются от повседневной деятельности клубного тренера. Именно поэтому на нынешнем этапе карьеры он отдает предпочтение работе в «Зените».
Семак пояснил, что руководство клубной командой предполагает более активное участие в тренировочном процессе и постоянное взаимодействие с футболистами. Такой формат деятельности он считает для себя более подходящим.
При этом тренер не стал утверждать, что его профессиональные предпочтения останутся неизменными в будущем. Однако сейчас переход на работу в национальную сборную не входит в его планы.
Сергей Семак возглавляет петербургский «Зенит» с мая 2018 года. За это время под его руководством команда семь раз становилась чемпионом России, дважды выигрывала Кубок страны и шесть раз завоевывала Суперкубок.
Всего на посту главного тренера петербургского клуба специалист выиграл 15 национальных трофеев.
Опыт работы со сборной России у Семака также имеется. С 2014 по 2016 год он занимал должность помощника главного тренера национальной команды, входя в штабы Фабио Капелло и Леонида Слуцкого.
Таким образом, несмотря на знакомство со спецификой работы в сборной, Семак пока намерен продолжать тренерскую карьеру на клубном уровне.
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