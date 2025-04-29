Сейсмологи подтвердили возможность маскировки ядерных взрывов под землетрясения
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Учёные-сейсмологи пришли к тревожному выводу, что ядерные взрывы могут быть искусно скрыты под сейсмическими сигналами природных землетрясений при соблюдении определённых условий. Согласно результатам нового исследования, при ограничении мощности взрыва его можно выявить только с использованием сейсмических методов, что значительно усложняет процесс обнаружения.
Для проверки этой гипотезы, исследователи изменили интенсивность взрывных сигналов на полигоне в штате Невада и объединили их с данными, полученными при реальных землетрясениях. Эксперимент показал, что современные сейсмические системы не всегда могут точно отличить ядерный взрыв от природного сейсмического события.
Эти результаты противоречат исследованиям, проведённым в 2012 году, которые утверждали, что маскировка ядерных испытаний невозможна. В свете новых данных возникает обеспокоенность относительно надёжности механизмов контроля за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанного в 1996 году.
Ученые подчеркивают, что эти выводы указывают на необходимость модернизации глобальных систем наблюдения для предотвращения нарушения международных соглашений, запрещающих ядерные испытания, пишет издание Life.
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