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В затопленной церкви в Турции началось исследование гробницы Николая Чудотворца

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В турецком городе Демре археологи обнаружили древнюю церковь, посвящённую святому Николаю, которого многие считают прообразом Санта-Клауса. Находка вызвала интерес у исследователей, так как долгое время место захоронения святого оставалось неизвестным.

Храм, скрытый под водой из-за подъема уровня Средиземного моря в Средние века, не изучался археологами вплоть до последнего времени. Недавние раскопки позволили установить, что византийская церковь была построена поверх более старого сооружения, предположительно для сохранения гробницы святого Николая.

Учёные отмечают, что с V по XII века это место было важным центром паломничества. Храм украшали статуи святого, и он пользовался большой популярностью среди верующих. Открытие древнего мозаичного пола и каменных плит стало важной подсказкой для археологов — именно благодаря этим находкам удалось точно определить место погребения святого.

В настоящее время эксперты осторожно проводят работы по разбору пола византийской постройки. Они подчёркивают, что это открытие признано значимым элементом культурного наследия провинции Анталья. Археологи считают, что добрались до остатков самой первой церкви, по полу которой, возможно, когда-то ступал сам Николай Чудотворец, сообщает TechInsider.

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