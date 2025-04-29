В Татарстане могут появиться новые платные дороги

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил на брифинге, что в Казанской агломерации и в других районах республики рассматривается возможность строительства новых платных дорог, включая участки, которые будут обходить населённые пункты. Это долгосрочные планы, в рамках которых будут проведены расчёты для оценки целесообразности таких проектов.

Введение платных дорог в Татарстане уже показало свою эффективность. Например, по Вознесенскому тракту в Казани, где платный участок был введён 9 марта, сейчас ежедневно проходит 12,2 тыс. автомобилей, а по пятницам — 16,5 тыс. машин, что превышает прогнозы. Также дорога Алексеевское — Альметьевск показала рост интенсивности, с 3,4 тыс. до более 4,3 тыс. автомобилей в сутки.