Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Геофизики предупреждают о подъемах Антарктиды из-за глобального потепления

Геологи сообщают о стремительном подъеме Антарк...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Геофизики предупредили о необычных процессах, происходящих с самым южным континентом нашей планеты. По информации ученых, в последние годы фиксируется стремительный подъем некоторых участков Антарктиды над уровнем моря, что связано с глобальным потеплением.

Талая вода, образующаяся под толстым слоем льда, наполняет мировой океан, в то время как освободившаяся суша приподнимается. Это явление усугубляется тем, что в некоторых частях Антарктиды мантия особенно мягкая, а земля твердая. Эти изменения видоизменяют основу ледяного щита, что вызывает его быстрое преобразование.

Геологи продолжают отслеживать рост уровня моря, который, по прогнозам, может вырасти на 19 с лишним метров к 2500 году, что представляет собой серьезную угрозу для прибрежных районов, пишет «МК в Марий Эл».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Интересное в Казани

22 часа назад

4 камня для бани, которые создадут правильный пар: раскрываем секреты казанской парилки

санобработка квартиры от тараканов

Не у нас

день назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

фотосессии беременности в Уфе

Не у нас

3 часа назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Не у нас

день назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются заморозки и сильный ветер

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12
Лонгриды
3 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

час назад

Ученые УрФУ разработали платиновые комплексы, эффективные против опухолей

Гид по скидкам Казани

день назад

Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: рассказываем, где лечиться со скидками в Казани

Не у нас

час назад

Геофизики предупреждают о подъемах Антарктиды из-за глобального потепления

Не у нас

час назад

Сейсмологи подтвердили возможность маскировки ядерных взрывов под землетрясения
В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили холодное водоснабжение

Не у нас

час назад

Ученые определили 56 факторов риска внезапной остановки сердца

Не у нас

час назад

В Свердловской области юрист убил и расчленил любовницу и ее сына

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 30 апреля ожидаются штормовой ветер и гроза
Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри
Интересное в Казани
4 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри