Геофизики предупреждают о подъемах Антарктиды из-за глобального потепления

Геофизики предупредили о необычных процессах, происходящих с самым южным континентом нашей планеты. По информации ученых, в последние годы фиксируется стремительный подъем некоторых участков Антарктиды над уровнем моря, что связано с глобальным потеплением.

Талая вода, образующаяся под толстым слоем льда, наполняет мировой океан, в то время как освободившаяся суша приподнимается. Это явление усугубляется тем, что в некоторых частях Антарктиды мантия особенно мягкая, а земля твердая. Эти изменения видоизменяют основу ледяного щита, что вызывает его быстрое преобразование.

Геологи продолжают отслеживать рост уровня моря, который, по прогнозам, может вырасти на 19 с лишним метров к 2500 году, что представляет собой серьезную угрозу для прибрежных районов, пишет «МК в Марий Эл».