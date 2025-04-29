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Ученые бьют тревогу: Россию может накрыть смертельная эпидемия

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В Северо-Западном федеральном округе России возникает тревога из-за возможной эпидемии кори. Исследования, проведенные учеными из Санкт-Петербургского государственного университета, показали, что уровень коллективного иммунитета в регионе значительно ниже необходимого для предотвращения вспышек этого опасного заболевания.

Учёные проанализировали более 28 тысяч образцов крови жителей Северо-Запада, собранных с 2012 по 2023 год. Результаты оказались тревожными: только 70% населения имеет достаточное количество антител к вирусу кори, в то время как для создания устойчивого коллективного иммунитета нужно минимум 90-95%.

Корь — одно из самых заразных заболеваний в мире, и один больной может заразить до 18 человек. Кроме того, защита после вакцинации со временем ослабевает, особенно у тех, кто привился, но не переболел болезнью в детстве. В СССР массовая вакцинация началась в 1967 году, и с тех пор многие взрослые могли потерять иммунитет.

Ситуацию усугубляет высокий уровень международных поездок. Вирус может попасть в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом, учитывая недостаточный уровень защиты среди населения, есть риск масштабной вспышки.

Эксперты настоятельно советуют взрослым, особенно тем, кто не уверен, прививались ли они в детстве, пройти ревакцинацию. Родителям важно следить за своевременным прививанием детей, так как корь может вызвать серьёзные осложнения, такие как пневмония, энцефалит и даже смерть.

Учёные предупреждают, что предотвратить эпидемию можно только слаженными усилиями, и сейчас самое время позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

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