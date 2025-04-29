Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

На набережной Казанки установили забор у воды: проход ограничен

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На набережной Казанки в районе моста «Миллениум» появилось ограждение, которое ограничило доступ к воде. Как заметил корреспондент «БИЗНЕС Online», забор окружает гостиничный комплекс и апартаменты, связанные с именем строителя Равиля Зиганшина.

Ранее проход к набережной оставался свободным, несмотря на наличие ограждения. Теперь калитка закрыта. По кадастровым данным, забор установлен за пределами участка, на котором расположены апартаменты. Журналисты обратились за разъяснениями в министерство земельных и имущественных отношений Татарстана и мэрию Казани, однако комментариев пока не поступило.

Напомним, ранее в этом районе планировалось строительство разворотной петли под мостом «Миллениум» между улицей Фатыха Амирхана и Дворцом единоборств «Ак Барс». На проект республика выделила 311 миллионов рублей. Работы также включают благоустройство территории вдоль комплекса, связанного с именем Зиганшина. Заказчиком проекта стало ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Много лет участок был занят заброшенными зданиями — недостроенными гостиницами, заложенными ещё к Универсиаде-2013. Их достроили только к саммиту БРИКС, прошедшему в Казани в прошлом году. Тогда же в районе установили шумозащитные экраны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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