Электросамокаты в Казани: Страховка, ограничения и борьба с авариями в 2025 году

Глава МВД Сатретдинов объяснил, почему в РТ не должно быть самокатов

Электросамокаты становятся неотъемлемой частью городской мобильности Казани, но их рост вызывает серьёзные проблемы с безопасностью. В 2024 году зафиксировано 38 ДТП, в которых пострадали 39 человек. В ответ власти Татарстана начали ужесточение контроля, предлагая запретить прокат в центре и вводить строгие ограничения. Однако решение проблемы требует комплексного подхода, учитывающего инфраструктуру и использование самокатов в городе. Стоит ли ждать электросамокаты в 2025 году – в материале PROKAZAN.

Рост числа аварий и проблемы с инфраструктурой

Основной причиной роста аварийности специалисты называют увеличение числа электросамокатов, особенно арендованных. В частности, это касается прокатных самокатов, которые, по данным МВД, часто оказываются в руках несовершеннолетних.

«Зачастую ими управляют именно дети. Эти ДТП показывают, что сегодня дорожная инфраструктура городов республики не позволяет интегрировать в неё электросамокаты», - рассказал глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов нашему корреспонденту.

Для решения этой проблемы Сатретдинов предложил принять меры по ограничению размещения пунктов проката в центре города, а также усилить контроль за арендой самокатов. Власти республики взяли эту инициативу на заметку, и такие меры будут рассмотрены в ближайшее время.

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Реакция властей Татарстана

Позиция местных властей также против самокатов. Глава Татарстана Рустам Минниханов, который ранее выражал недовольство по поводу использования электросамокатов в городе, поддержал ужесточение контроля.

Минниханов отметил, что электросамокаты должны использоваться только в специально отведённых для этого местах с соответствующей инфраструктурой, где есть отдельные дорожки для СИМ.

«Не только себя подвергают опасности, они напрягают и нас, людей. Необходимо к этому вопросу более жестко подходить», - сообщил глава РТ.

Напомним, Минниханов ранее выступавший против использования самокатов в Казани. Сейчас он вновь подтвердил свою позицию, отметив важность создания специальной инфраструктуры для таких транспортных средств.

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Меры безопасности и страхование

В ответ на растущую опасность, власти Казани предложили горожанам возможность страхования на сумму 45 рублей. Эта страховка покрывает ущерб при авариях или поломках самокатов, а также возмещает расходы на лечение или восстановление имущества в случае происшествия. В частности, страховка включает выплаты до 500 тысяч рублей за ущерб здоровью, до 300 тысяч за ущерб третьим лицам, и до 100 тысяч за ущерб имуществу арендатора.

Проблемы с парковкой и новые ограничения

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются операторы кикшеринга, является нехватка парковочных мест для самокатов. Согласно заявлению начальника ГАИ Казани Михаила Савина, вместо почти 2 тысяч парковочных мест, которые были предусмотрены для электросамокатов, операторам в этом сезоне могут быть предложены только 115. Это ограничение напоминает ситуацию в Перми, где в 2024 году власти ограничили парковку самокатов в центральных районах города, что, как показали статистические данные, способствовало снижению числа аварий с участием СИМ.

Будущее кикшеринга в Казани

Сложившаяся ситуация в Казани напоминает опыт других городов, где власти также приняли меры по ограничению работы кикшеринговых сервисов. Так, в Перми власти ограничили парковку электросамокатов в центре города, что привело к сокращению числа ДТП.

Автор фото: Про город

Согласно опросу, проведённому в ноябре 2024 года, 53% жителей Казани поддерживают запрет езды на электросамокатах для детей до 16 лет, а 26% считают, что допустимый возраст нужно повысить до 18 лет

Проблема электросамокатов в Казани требует комплексного подхода и продуманного регулирования. Власти города и республики уже приняли первые шаги по ограничению их использования и улучшению инфраструктуры, однако вопрос остаётся открытым. Будущее кикшеринга в Казани зависит от того, как удастся найти баланс между удобством для горожан и обеспечением безопасности на улицах города.