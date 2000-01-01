Выставка ретро автомобилей

«Auto Rancho» — вдохновение из прошлого. «Auto Rancho» это место, где Вы сможете окунуться в мир легендарного автопрома ХХ века и незабываемо провести время.



Наша экспозиция вмещает в себе более 40 эксклюзивных автомобилей разных годов, а также различные тематические зоны, которые дополняют атмосферу тех времен.



Только на нашей выставке у вас есть возможность поближе познакомиться, увидеть своими глазами всю красоту и мощь уникальных ретро автомобилей.



Вы можете взять любой автомобиль из нашей коллекции в аренду с водителем на любое мероприятие, фотосессию или персональную встречу. (минимальное время аренды 3 часа)



Вы можете организовать свидание и фотосессию под ключ. Наша выставка предоставляет возможность вам организовать необычные фото/ видеосъемки на нашей площадке. Стоимость обговаривается индивидуально.