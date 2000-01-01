Глэмпинг VOLGA RESORT
— это 2 модульных дома c панорамным видом на акваторию Волги, фурако, баней, гриль-зоной и широким списком развлечений — от парения по старорусским обычаям до захватывающего катания на катерах.
В Volga Resort вы можете устроить романтический уикенд со второй половиной. А еще можно организовать незабываемый праздник, устроить ритуал парения, покататься на катере или снегоходе, порыбачить, устроить выездной мастер-класс по йоге и многое другое!Почему Глэмпинг VOLGA RESORT
Действующие акции
- Потрясающий панорамный вид на Волгу.
- У каждого домика собственная двухуровневая терраса, баня, фурако, полноценная кухня с инвентарем и посудой, гриль-зона на улице с газовым грилем.
- 30 минут от Казани.
- Авторские программы парения от пар-мастеров.
— 10% скидка на день рождения (5 дней до и 5 после)
— При заказе бани, парения и фурако приветственный стол в подарокПо промокоду ПРОКАЗАН памятный альбом и первое фото в подарок