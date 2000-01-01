5 идей необычных свиданий, о которых мечтают казанцы
Казань — город, где вдохновение для свиданий буквально витает в воздухе. Но как выбрать идеальное место для особенного вечера? Мы решили спросить об этом вас — наших подписчиков. В ответ получили десятки трогательных, креативных и неожиданных историй о том, каким должно быть свидание мечты.
«Каспийка» — рестораны с авторским меню и приморской атмосферой.

Среди рецептов как классика — лосось на гриле или ризотто с креветками, так и яркие кулинарные находки — от шаурмы с крабом до ньокки с осьминогом. Да и барное меню точно создаст настроение для вашего незабываемого свидания.

Ресторан расположился на набережной Кабана, откуда открывается живописный вид на озеро и набережную. Одна из главных особенностей «Каспийки» — очаровательный интерьер, который так и хочется сфотографировать: множество морских деталей, необычных предметов интерьера, стильные и продуманные пространства.

Что попробовать?

  • Краб с авокадо на бриоши — 410₽
  • Большой микс морепродуктов от Каспийки — 2 520₽
  • Хрустящие морепродукты — 520₽
  • Оливье с крабом и красной икрой — 550₽
  • Пиде с креветкми — 520₽
«Мне и ресторана будет достаточно. Я из тех девушек, которых нужно накормить, чтобы расположить к себе. Для меня важно какое место для ужина выбирает мужчина»
Ювелирная студия Rings For You приглашает на романтический мастер-класс для влюбленных. В процессе вы сможете своими руками создать памятные кольца, кулоны в форме сердца или браслеты, дополнив их значимой для вас гравировкой. Мастер-класс индивидуальный, под руководством профессионального ювелира, который все рассказывает, показывает и контролирует.

Наша студия — единственная в Казани, где можно изготовить изделия из серебра своими руками. У нас изготовили изделия более 1000 пар.

⁠Бесплатная гравировка при записи на парный мастер-класс до 1.04.25 по промокоду «ProKazan»
«Наше свидание стало особенным, когда мы создали уникальное украшение, символизирующее нашу любовь. Это не просто вещь, а память на всю жизнь.»
Глэмпинг VOLGA RESORT — это 2 модульных дома c панорамным видом на акваторию Волги, фурако, баней, гриль-зоной и широким списком развлечений — от парения по старорусским обычаям до захватывающего катания на катерах.

В Volga Resort вы можете устроить романтический уикенд со второй половиной. А еще можно организовать незабываемый праздник, устроить ритуал парения, покататься на катере или снегоходе, порыбачить, устроить выездной мастер-класс по йоге и многое другое!

Почему Глэмпинг VOLGA RESORT
  • Потрясающий панорамный вид на Волгу.
  • У каждого домика собственная двухуровневая терраса, баня, фурако, полноценная кухня с инвентарем и посудой, гриль-зона на улице с газовым грилем.
  • 30 минут от Казани.
  • Авторские программы парения от пар-мастеров.

Действующие акции
— 10% скидка на день рождения (5 дней до и 5 после)
— При заказе бани, парения и фурако приветственный стол в подарок

По промокоду ПРОКАЗАН памятный альбом и первое фото в подарок
«Наше свидание в глэмпинге было словно из романтического фильма: мы грелись в чане с молоком и лепестками роз, парились в бане и наслаждались тишиной природы — незабываемый отдых для души и тела.»
Выставка ретро автомобилей
«Auto Rancho» — вдохновение из прошлого. «Auto Rancho» это место, где Вы сможете окунуться в мир легендарного автопрома ХХ века и незабываемо провести время.

Наша экспозиция вмещает в себе более 40 эксклюзивных автомобилей разных годов, а также различные тематические зоны, которые дополняют атмосферу тех времен.

Только на нашей выставке у вас есть возможность поближе познакомиться, увидеть своими глазами всю красоту и мощь уникальных ретро автомобилей.

Вы можете взять любой автомобиль из нашей коллекции в аренду с водителем на любое мероприятие, фотосессию или персональную встречу. (минимальное время аренды 3 часа)

Вы можете организовать свидание и фотосессию под ключ. Наша выставка предоставляет возможность вам организовать необычные фото/ видеосъемки на нашей площадке. Стоимость обговаривается индивидуально.
«На день рождения я устроил своей девушке крутой сюрприз-фотосессию на выставке ретро-автомобилей — стильные машины, винтажная атмосфера и восторг на лице моей девушки сделали этот день по-настоящему особенным.»
ТВОЙТАЙ — это салон с настоящими профессионалами из Таиланда. Множество видов массажа и СПА процедур, и уникальные парные программы для идеального свидания в атмосфере релакса.

Что попробовать?
  • Балийский и тайский массаж
  • Спа-программы, обертывания, скрабы (на выбор)
  • Распаривание в кедровой бочке
  • Подарочные сертификаты
  • Тайская косметика
«Мы с женой устраиваем свидания раз в месяц. Чаще всего ходим вдвоем на массаж. Мы оба работаем, устаем, поэтому для нас это самый ленивый способ расслабиться»