По данным Роструда, только в 2023 году в России было зафиксировано более 300 тысяч трудовых споров, и это только официальные обращения. Реальное же число конфликтов между сотрудниками и работодателями куда выше: многие предпочитают терпеть нарушения, боясь потерять работу или не веря в защиту своих прав.

А между тем, по статистике, около 60% своей жизни взрослый человек проводит на работе. И когда эта часть жизни превращается в источник стресса, несправедливости и нарушений, страдает не только кошелек, но также здоровье и самооценка. Важно понимать: защищать свои трудовые права — это не скандал и не проявление неблагодарности, а нормальная и законная реакция на несправедливость.

Мы поговорили с юристами компании «Голынец и Ко», чтобы разобраться:

— какие ошибки чаще всего допускают работники в трудовых спорах;

— почему не стоит затягивать с обращением за помощью;

— как защитить свои права без лишнего стресса.

В этой статье — практические советы, реальные истории и ответы на самые важные вопросы, которые помогут вам чувствовать себя увереннее, даже если ситуация на работе стала неспокойной.

«Мне не выплатили премию — просто сказали: «Ты и так хорошо зарабатываешь»»

Мария работала в одной из крупных компаний Казани и стабильно выполняла план. По итогам квартала руководство пообещало премии. Все получили — кроме неё. Причина? «Ты и так молодец, справишься». Возмущённая несправедливостью, Мария обратилась в компанию «Голынец и Ко».

Юристы помогли собрать доказательства: переписку, внутренние документы, трудовой договор. В суде удалось доказать, что премия была не поощрением, а частью системы оплаты труда. В результате — деньги Марии были взысканы в полном объёме, плюс компенсация морального вреда.

Важно знать: если премия прописана в договоре или положении о зарплате, работодатель обязан её выплатить. А если нет — юристы «Голынец и Ко» найдут выход из ситуации.

Первая консультация в компании “Голынец и Ко” — бесплатная. Договор — прозрачный, без “мелкого шрифта”. Результат — реальный, подтверждённый практикой.

«Заставили уволиться «по собственному». Что теперь делать?»

Алексей не собирался уходить, но после недель давления, разговоров в кабинете и намёков на «плохую характеристику» подписал заявление. Уже дома понял — его просто вынудили. Как бороться с этим, он не знал.

Юристы «Голынец и Ко» сразу же подали заявление в суд: увольнение признали недействительным, а Алексея восстановили на работе. Более того, ему выплатили компенсацию за вынужденный прогул.

Принуждение к увольнению — это нарушение. Даже если вы уже подписали заявление, выход есть.

В компании “Голынец и КО” доступные цены на юридические услуги в Казани — качественная помощь для каждого.

«Меня уволили за опоздание. Один раз. Без предупреждения»

Дмитрий опоздал на 20 минут — в первый раз за три года. Его вызвали и сразу выдали приказ об увольнении «по статье». Без выговоров, без объяснений. В компании «Голынец и Ко» объяснили: даже если речь идёт о дисциплинарном нарушении, у работника есть право на защиту.

Юристы собрали документы, доказали отсутствие систематических нарушений и добились изменения основания увольнения на «по соглашению сторон» с выплатой компенсации. Даже “по статье” можно уволить только с соблюдением всех процедур. Нарушили — значит, есть шанс всё исправить.

19 лет опыта в защите прав клиентов — компания "Голынец и Ко" знает, как справиться с любой юридической ситуацией.

«Мне не платили полгода. Говорили — потом, потом…»

Ирина работала неофициально, но по договору ГПХ. Платили поначалу, а потом — перестали. Шесть месяцев без выплат. Работодатель просто не выходил на связь. Юристы компании «Голынец и Ко» помогли подать иск в суд и взыскать всю сумму, плюс проценты за просрочку.

Даже если вы работаете по ГПХ или “на доверии” — деньги можно вернуть. Главное — грамотно оформить доказательства, и здесь помощь профессионалов решает всё.

117 385 заявок рассмотрено — это не просто цифры, а множество клиентов компании "Голынец и Ко", которым помогли решить их проблемы в самых сложных ситуациях.

«Мне обещали белую зарплату, а платили в конверте. Теперь уволили, и я ничего не могу доказать»

Рашид получал большую часть зарплаты «в конверте». Когда его уволили, выплатили только официальную часть — копейки. Он думал, что сделать уже ничего нельзя. Но юристы «Голынец и Ко» смогли доказать реальный объём зарплаты через показания свидетелей и банковские переводы. Суд встал на сторону работника — и обязал работодателя выплатить всё, что должен.

Если работодатель платит “в серую” — это не повод молчать. Главное — действовать быстро и при поддержке юристов.

15 526 выигранных дел — доказательство того, что компания "Голынец и Ко" может защитить ваши интересы в любой ситуации.

Что делать, если чувствуете, что ваши права нарушены?

Компания «Голынец и Ко» уже более 19 лет помогает защищать себя в трудовых конфликтах. Специалисты работают как с рядовыми сотрудниками, так и с топ-менеджерами, разбираются в спорах по зарплатам, увольнениям, дискриминации, переработкам и незаконным сокращениям.

В отличие от шаблонных консультаций, здесь действительно разбираются в сути конфликта, подбирают стратегию защиты и сопровождают клиента до полного решения проблемы.