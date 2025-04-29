Из-за таяния льдов уровень мирового океана может увеличиться на 19 метров

Геофизики предупредили о том, что происходит с самым южным континентом Земли.

На данный момент геологи отмечают быстрый подъем части Антарктиды над уровнем моря. Это связано с глобальным потеплением — таяние льда приводит к образованию воды под толщей льда.

Талая вода поступает в мировой океан, а освободившаяся земля начинает подниматься. Проблему усугубляет то, что в некоторых областях Антарктиды мантия особенно мягкая, а кора твердая. Это влияет на структуру ледяного щита, что приводит к его изменениям.

Учёные продолжают наблюдать за повышением уровня моря. Существует угроза, что к 2500 году его уровень может увеличиться на более чем 19 метров, сообщает «МК в Марий Эл».