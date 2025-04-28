Ученые нашли фрагмент Нового завета VI века под двумя слоями рукописей
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Недавнее историческое открытие связано с расшифровкой стертой записи на многослойной рукописи с помощью ультрафиолетового излучения. Этот фрагмент, найденный в Ватиканской библиотеке, представляет собой один из самых ранних переводов Евангелий на древнесирийский язык.
По мнению исследователей, перевод был выполнен в III веке, а затем, в VI веке, был переписан. На данный момент этот фрагмент остается единственным остатком четвертой рукописи, представляющей собой драгоценное свидетельство древнесирийской версии Евангелий.
Это открытие может значительно расширить наше понимание ранних переводов священных текстов и их влияния на распространение христианской традиции в различных частях мира. Дальнейшие исследования могут раскрыть новые аспекты в истории перевода священных писаний и их роли в формировании христианства, пишет techinsider.
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