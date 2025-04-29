В Марианской впадине рыбаки выловили светящееся метровое нечто

Рыбаки в районе Марианской впадины поймали необычное существо, которое вызвало вопросы у ученых. Оно имело длину около метра, прозрачную кожу, светящиеся пятна, длинные плавники и большие глаза.

Установить его место в пищевой цепи и эволюционное происхождение оказалось сложно из-за глубины, на которой было найдено существо. Марианский желоб, чья глубина превышает 10 километров, остается одной из наименее исследованных частей Земли, где царят экстремальные условия: огромное давление, низкие температуры и полная темнота.

Эти факторы делают изучение местной экосистемы сложным. В таких условиях могли развиться виды, которые не встречаются в более привычных для человека экосистемах.

Генетические базы данных не содержат достаточной информации о глубоководных организмах, что затрудняет определение природы найденного существа, сообщает канал "Космос".