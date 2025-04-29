Настоятель храма Николая Чудотворца: служители церкви не ходят в эти деревни
Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в селе Крестцы Новгородской области, отец Дмитрий Соколов, рассказал изданию «Новосвят» о деревнях, которые считаются «проклятыми» и которые редко посещают священники.
Он отметил, что эти места связаны с трагическими событиями, такими как убийства или разрушения храмов. По словам отца Дмитрия, в такие населенные пункты, например, во времена революции или репрессий, происходили ужасные события. Церковь считает, что такие территории могут иметь духовное тяжкое состояние.
Отец Дмитрий добавил, что в России существует несколько таких деревень, но их названия он не раскрыл. Священники могут посещать эти места для молитвы и освящения, если получат благословение епископа.
Он также отметил, что в таких местах требуется особая духовная работа, требующая осторожности. Очистить эти деревни можно с помощью молитвы, но на это нужно время.
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