Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждёт казанцев на майские праздники

Майские праздники — время, когда казанцы традиционно планируют отдых на свежем воздухе, встречи с друзьями и семейные мероприятия. Однако погода в этот период часто бывает непредсказуемой. В этом году, как и в прошлом, в апреле Казань встретила аномально высокие температуры, которые были даже рекордными для этого месяца. Но что же ждать от погоды в начале мая? Будут ли праздники сопровождаться дождями и прохладой или нас порадует солнышко и теплый воздух? Ожидаются ли погодные сюрпризы или же май в Казани будет в пределах привычной нормы?

Аномальная жара апреля: как это связано с майскими праздниками?

24 апреля 2025 года в Казани был зафиксирован температурный рекорд. По данным метеостанции Казань, температура воздуха достигла +24,5°C, что стало абсолютным максимумом для этого дня за всю историю наблюдений. Это значительное отклонение от нормальных температур для конца апреля, когда воздух обычно прогревается максимум до 12-15°C.

Интересно, что предыдущий рекорд был установлен еще в 1975 году, когда температура на метеостанции Казань составила +22,8°C. Такой скачок температуры заставил многих жителей города задуматься: насколько это явление необычно и как оно повлияет на погоду в мае?

Автор фото: Про Город

Людмила Паршина, метеоролог, отметила, что такая жара для апреля действительно является аномальной, но не уникальной.

«Аномально жаркая погода, когда температура превышает 7 градусов от нормы, сохранялась некоторое время. Однако сейчас проходит холодный фронт, который принесет похолодание», — пояснила Паршина в разговоре с корреспондентом PROKAZAN.

Прогноз на майские праздники: что нас ждет?

С учетом необычно теплого апреля, прогноз на майские праздники вызывает интерес и определенную настороженность. Однако, по словам метеоролога Людмилы Паршиной, май начнется с похолодания.

1 мая: В первый день майских выходных в Казани будет облачно с небольшими дождями. Ночью температура воздуха составит +4°C, а днем температура не превысит +11°C. Осадков в основном не будет, но облачность сохранится.

2 мая: Погода останется прохладной. Ночью температура поднимется до +5°C, а днем столбик термометра не превысит +11°C. В этот день возможны дожди, так как в Казань подойдет циклон с запада.

3 мая: Днем температура повысится до +15°C, но осадки все равно не уйдут. Ожидаются кратковременные дожди, хотя в некоторые моменты будет появляться солнце.

4 мая: В воскресенье температура воздуха достигнет +18°C, но даже в этот день возможен дождь. Ночные температуры будут колебаться около +8°C, но, скорее всего, большую часть дня не будет осадков.

Норма или отклонение?

Автор фото: Про Город

Сравнив с обычными показателями для этого времени года, можно сказать, что погода на майские праздники в Казани будет немного прохладнее, чем обычно. В первую очередь это касается первых дней месяца, когда температура будет на 1-2 градуса ниже привычной нормы для этого периода.

Тем не менее, как подчеркивают специалисты, подобные отклонения вполне нормальны для Казани. На майские праздники в городе действительно часто бывают прохладные дни, даже если в апреле температура значительно выше нормы.

«В такие периоды перемена погоды может быть резкой, что мы и наблюдаем. К концу праздников погода может стать более стабильной, но до этого мы увидим переменную облачность и дождливые дни», — сказала Людмила Паршина.

Как подготовиться к погодным условиям?

Для казанцев, которые планируют провести майские праздники на улице, рекомендуется подготовиться к переменной погоде. Важно учитывать, что днем температура может колебаться от 11°C до 18°C, а ночные температуры будут значительно ниже.

Автор фото: Про Город