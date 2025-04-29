Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Во время международной экспедиции учёные из России, США, Китая и Индии сделали необычное открытие в недрах Антарктиды. Исследователи обнаружили четыре саркофага, вырезанных из неизвестного материала с удивительной точностью, что сразу вызвало массу вопросов.

Особенность находки в том, что поверхность саркофагов оставалась тёплой даже при крайне низких температурах — явление, которое не вписывается в законы физики. Их форма и внутренняя структура указывали на технологии, значительно опережающие современные возможности человечества.

Загадочные свойства и тревожное послание

Во время осмотра саркофагов учёные зафиксировали странные явления: внутри слышался еле уловимый гул, а вода, попавшая на поверхность, начинала дрожать, как будто под воздействием невидимых вибраций. Несмотря на трудности, один из саркофагов был вскрыт.

Внутри обнаружили металлический цилиндр, который испускал тепло и был покрыт тонкими насечками — они напоминали древние символы или зашифрованные записи. После вскрытия на мониторах исследовательской станции появилось тревожное сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

Что скрывает лед?

Один из участников экспедиции предположил, что саркофаги могли быть частью системы защиты, созданной для изоляции Земли от внешней угрозы. Однако главный вопрос остаётся без ответа: кто или что покоится внутри этих древних конструкций?