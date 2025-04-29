Ученые УрФУ разработали платиновые комплексы, эффективные против опухолей

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) разработали новые платиновые комплексы с карбенами, которые показали в десятки раз большую эффективность в подавлении роста опухолевых клеток по сравнению с традиционным химиопрепаратом цисплатином. Это открытие может существенно снизить токсичность химиотерапии и изменить подход к лечению злокачественных новообразований в будущем, сообщает пресс-служба университета.

«Наши соединения не вызывают апоптоз (программируемую гибель клеток), а блокируют рост, развитие и деление опухолевых клеток за счет нарушения работы митохондрий — «энергетических станций» клеток», — пояснил один из авторов исследования, аспирант кафедры технологии органического синтеза УрФУ Владислав Абрамов.

Эксперименты на клетках глиобластомы, рака легких и печени показали, что новые соединения эффективны даже при низких концентрациях. Например, для подавления роста опухолевых клеток мозга требовалась концентрация около 0,1–0,7 мкМ, в то время как для цисплатина — 4,2 мкМ, что подтверждает, что новые соединения на порядок активнее традиционного препарата.

Исследования показали, что модификация платино-карабеновых комплексов позволяет не только увеличить их эффективность при малых дозах, но и воздействовать на опухолевые клетки, устойчивые к цисплатину. Это открытие может стать основой для создания новых методов лечения и комбинированных химиотерапевтических подходов.

На данный момент исследования проводятся на клеточных культурах in vitro, и следующие этапы включают доклинические испытания in vivo. Также учёные планируют запатентовать синтезированные соединения в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, пишет ural-meridian.ru.