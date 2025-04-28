Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

У берегов Аляски на глубине 3 300 метров экипаж американского корабля Okeanos Explorer сделал необычную находку: загадочный золотой шар, природа которого пока остаётся неясной. Об этом сообщили участники исследовательской миссии.

Артефакт был обнаружен с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Ученых особенно поразило золотистое свечение, исходившее от загадочного объекта. Шар диаметром чуть более 10 сантиметров оказался гладким на ощупь, с аккуратным отверстием в центре. Он лежал среди морских губок на морском дне.

Предположений о природе находки несколько. Исследователи считают, что это может быть яйцо неизвестного морского существа или ранее неописанный вид морских губок. Чтобы установить истину, учёные планируют провести анализ ДНК объекта. Однако сроки получения результатов пока не определены.

Находка вызвала большой интерес в научном сообществе. Эксперты отмечают, что мировые океаны до сих пор остаются малоизученными, и подобные открытия напоминают о тайнах, скрытых в глубинах планеты, пишет Медиа Поток.