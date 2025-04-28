Не у нас
· 16+ · Анастасия Шарова

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Ученые обнаружили на глубине 3 300 метров у Аля...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

У берегов Аляски на глубине 3 300 метров экипаж американского корабля Okeanos Explorer сделал необычную находку: загадочный золотой шар, природа которого пока остаётся неясной. Об этом сообщили участники исследовательской миссии.

Артефакт был обнаружен с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. Ученых особенно поразило золотистое свечение, исходившее от загадочного объекта. Шар диаметром чуть более 10 сантиметров оказался гладким на ощупь, с аккуратным отверстием в центре. Он лежал среди морских губок на морском дне.

Предположений о природе находки несколько. Исследователи считают, что это может быть яйцо неизвестного морского существа или ранее неописанный вид морских губок. Чтобы установить истину, учёные планируют провести анализ ДНК объекта. Однако сроки получения результатов пока не определены.

Находка вызвала большой интерес в научном сообществе. Эксперты отмечают, что мировые океаны до сих пор остаются малоизученными, и подобные открытия напоминают о тайнах, скрытых в глубинах планеты, пишет Медиа Поток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

16 минут назад

Новый простор для счастья: рассказываем, как семья из Казани устала мириться с теснотой и выбрала комфорт

дезинсекция холодным туманом от тараканов

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

Интересное в Казани

2 дня назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

ремонт квартир под ключ уфа в Уфе

Не у нас

41 минуту назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Новости Казани

день назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Не у нас

день назад

Медиевист Кессель нашел утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Не у нас

день назад

Иммунолог рассказала, грозит ли России эпидемия холеры из-за завозного случая
Лонгриды
2 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

41 минуту назад

Ученые развеяли миф: даже быстро поднятая с пола еда покрыта микробами

Интересное в Казани

16 минут назад

Как списать непосильные долги и кредиты: инструкция для казанцев, попавших в непростую ситуацию

Не у нас

41 минуту назад

Ученые обнаружили опасные химикаты PFAS в питьевой воде по всему миру

Не у нас

46 минут назад

Ученые заявили, что смерть это не конец, а переход на новую форму существования
Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак...
Новости Казани
46 минут назад

Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон

Новости Татарстана

51 минуту назад

В Татарстане увеличилось число предложений автомобилей с пробегом

Не у нас

14 часов назад

Ученые заявили, что мировой океан прошел критическую отметку

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане треть вакансий предлагают зарплату выше 100 тысяч рублей
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау