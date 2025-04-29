В Казани из-за аварии на трубопроводе отключили холодное водоснабжение

В Казани, на улице Лесозаводской в Кировском районе, произошла серьезная авария на магистральном трубопроводе, что привело к полному отключению холодного водоснабжения в нескольких домах и резкому падению давления на других улицах. Причиной происшествия стало повреждение трубы диаметром 800 мм, что вызвало масштабные перебои в водоснабжении.

Под отключение попали десятки улиц, в том числе Адмиралтейская, Военная, Казахская, Карельская, Брюсова, Коротсенко и многие другие. В некоторых домах вода исчезла полностью, в других — из кранов течет лишь слабая струйка. Временно трудности с водоснабжением должны быть устранены к 6 утра 30 апреля, а до этого времени организован подвоз воды автоцистернами.

На месте аварии уже начались земляные работы, специалисты устанавливают точную зону утечки и характер повреждения. Для ускорения устранения неполадки задействовано более 15 человек и 10 единиц техники. Коммунальные службы извинились перед горожанами и попросили отнестись с пониманием к текущей ситуации, сообщает Реальное время.