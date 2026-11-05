Швейцария расширила санкции: под ограничения попали Минниханов и банки Татарстана

Швейцария включила Раиса Татарстана Рустама Минниханова в обновленный санкционный список, который был расширен в связи с присоединением конфедерации к 21-му пакету ограничений Европейского Союза против России и Белоруссии. Перечень опубликовал швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Помимо главы республики, под рестрикции попали десять компаний, зарегистрированных в Татарстане, а также два связанных с регионом лица. В их числе — уроженец республики генерал-майор российской армии Роман Демурчиев и бизнесмен Андрей Доронин, который является генеральным директором и совладельцем чистопольского ООО «НТЦ Восток». Само предприятие также оказалось в санкционном перечне.

Среди десяти татарстанских компаний, попавших под ограничения, пять — финансовые учреждения: банк «Аверс», Ак Барс Банк, Акибанк, Татсоцбанк и Энергобанк. Кроме них, в список вошли альметьевское ООО «Татнефть-Самара», елабужские ООО «Джошкуноз Алабуга» и ООО «СМЦ Алабуга», а также ООО «Джетс» из Иннополиса.

Всего Швейцария добавила в перечень 192 юридических и 62 физических лица. В их числе — 33 банка, 17 иных финансовых организаций и криптофирм, четыре аэропорта и два порта, а также пять компаний, зарегистрированных за пределами России. Среди физлиц фигурируют министр спорта РФ Михаил Дегтярев и руководитель РЖД Олег Белозеров.

В отношении двух лиц, чьи имена не раскрываются, власти конфедерации решили не вводить рестрикции, оценив внешнеполитические последствия и юридические соображения. При этом в SECO заверили, что оперативные меры, принятые в рамках 20-го пакета, гарантируют невозможность обхода торговых ограничений. Одновременно Швейцария по примеру Евросоюза сняла санкции с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, а также с фирмы Redbird Corporate Services Ltd. и умерших лиц — экс-депутата Госдумы Юрия Швыткина и конструктора Александра Леонова.