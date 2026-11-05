Казань встретит сказочный поезд Деда Мороза 14 декабря

14 декабря на Центральном вокзале Казани остановится поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция волшебника развернётся там более чем на три часа, а гостей ждёт представление в кукольном театре.

Состав отправится в путь из Великого Устюга 8 ноября и за время поездки посетит 65 городов России. В столицу Татарстана он прибудет на восемь дней раньше, чем в прошлом сезоне, когда поезд приезжал 22 декабря.

За два дня до Казани, 12 декабря, сказочный состав остановится в Набережных Челнах. Продажа билетов на программу откроется примерно 12 и 14 ноября — за месяц до прибытия поезда. Оформить их можно будет на сайте РЖД.