Казань встретит сказочный поезд Деда Мороза 14 декабря
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14 декабря на Центральном вокзале Казани остановится поезд Деда Мороза. Передвижная резиденция волшебника развернётся там более чем на три часа, а гостей ждёт представление в кукольном театре.
Состав отправится в путь из Великого Устюга 8 ноября и за время поездки посетит 65 городов России. В столицу Татарстана он прибудет на восемь дней раньше, чем в прошлом сезоне, когда поезд приезжал 22 декабря.
За два дня до Казани, 12 декабря, сказочный состав остановится в Набережных Челнах. Продажа билетов на программу откроется примерно 12 и 14 ноября — за месяц до прибытия поезда. Оформить их можно будет на сайте РЖД.
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