Россиянам рассказали о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году
Про Казань
Российских пенсионеров в 2027 году ожидает двукратное повышение страховых пенсий. Об увеличении социальных выплат рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
По словам главы Минтруда, при индексации социальных выплат будет учитываться фактический уровень инфляции. Все необходимые расходы уже предусмотрены в бюджете Социального фонда России.
Как отметил министр, средний размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 2,6 тысячи рублей и достигнет 29,9 тысячи рублей. При этом конкретная сумма прибавки для каждого пенсионера будет зависеть от размера назначенной ему выплаты.
Изменения затронут и другие категории получателей социальной поддержки. В частности, планируется увеличить максимальные размеры выплат по временной нетрудоспособности и пособий, связанных с материнством.
Котяков подчеркнул, что предусмотренные бюджетом социальные обязательства должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Поддержка граждан старшего поколения остается одним из приоритетных направлений работы правительства.
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