Российских пенсионеров в 2027 году ожидает двукратное повышение страховых пенсий. Об увеличении социальных выплат рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

По словам главы Минтруда, при индексации социальных выплат будет учитываться фактический уровень инфляции. Все необходимые расходы уже предусмотрены в бюджете Социального фонда России.

Как отметил министр, средний размер пенсии по старости в следующем году увеличится на 2,6 тысячи рублей и достигнет 29,9 тысячи рублей. При этом конкретная сумма прибавки для каждого пенсионера будет зависеть от размера назначенной ему выплаты.

Изменения затронут и другие категории получателей социальной поддержки. В частности, планируется увеличить максимальные размеры выплат по временной нетрудоспособности и пособий, связанных с материнством.

Котяков подчеркнул, что предусмотренные бюджетом социальные обязательства должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Поддержка граждан старшего поколения остается одним из приоритетных направлений работы правительства.