Высокая температура, выраженная слабость и сильный сухой кашель относятся к характерным симптомам заболевания, получившего неофициальное название «валящий с ног вирус». Об особенностях инфекции ТАСС рассказала сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, инфекционист Юлия Ермолаева.

По словам специалиста, заболевание отличается внезапным началом и выраженной интоксикацией организма. Температура тела может достигать 39–40 градусов, а самочувствие резко ухудшаться. Среди других признаков врач выделила озноб, ломоту в мышцах, интенсивную головную боль и неприятные ощущения в горле.

На фоне сообщений о распространении инфекции Роспотребнадзор 21 ноября направил запрос в Министерство здравоохранения Казахстана для уточнения эпидемиологической обстановки.

Ермолаева пояснила, что лабораторные исследования указывают на циркуляцию уже известных возбудителей. Среди них — вирус гриппа A(H1N1), аденовирусы, риновирусы и бокавирусы. Таким образом, оснований считать заболевание принципиально новой инфекцией пока нет.

Основную опасность представляет тяжелое течение гриппа и вероятность развития осложнений. Особенно уязвимыми остаются дети, пожилые люди и беременные женщины.

Инфекционист также не исключила возможность завоза респираторной инфекции в Россию на фоне активного транспортного сообщения и перемещения людей между странами.