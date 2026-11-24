Изображение сгенерировано нейросетью. Это иллюстрация, а не оригинальный спутниковый снимок «Роскосмоса».

Российские космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали масштабный циклон над Центральной Россией. Снимки были сделаны 23 ноября, сообщили РБК в пресс-службе «Роскосмоса».

На полученных изображениях отчетливо просматривается обширная зона облачности, охватившая значительную территорию. В центральной части снимка обозначена Москва.

Уже 24 ноября к российской столице приблизился балканский циклон Wilka. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, атмосферный вихрь перемещался из Липецкой области в сторону Рязанской. Его влияние может распространиться практически на всю Центральную Россию.

Синоптик Михаил Леус предупредил, что наиболее интенсивный снегопад в Москве ожидается в середине ночи на 25 ноября. За двое суток количество осадков может достигнуть 15 миллиметров, а высота снежного покрова к концу среды составить от 6 до 11 сантиметров.

В связи с ухудшением погодных условий Росгидромет объявил желтый уровень опасности в Москве и Подмосковье на 24 и 25 ноября. Столичное управление МЧС также распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.