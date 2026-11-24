На Бали 30-летняя врач из Петербурга умерла после отравления алкоголем
На индонезийском острове Бали скончалась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия Соболевская. О смерти россиянки сообщили организаторы фестиваля «Солар Систо» в своем Telegram-канале.
Девушка была участницей фестивальной команды и в определенных кругах была известна под именем Амрита Натх. По профессии Соболевская являлась лор-хирургом. Она обеспечивала медицинское сопровождение различных мероприятий, в том числе событий местного сообщества Burning Man.
Последние дни жизни россиянка провела в медицинском учреждении Ari Canti. По информации представителей фестиваля, причиной трагедии стало отравление суррогатным алкоголем. Организаторы также высказали претензии к качеству оказанной медицинской помощи.
Независимого подтверждения этих утверждений в представленном сообщении нет.
Коллеги погибшей рассказали, что в соответствии с ее последней волей тело будет кремировано. Прах Анастасии планируют развеять над океаном на Бали с соблюдением соответствующего ритуала.
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