На индонезийском острове Бали скончалась 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия Соболевская. О смерти россиянки сообщили организаторы фестиваля «Солар Систо» в своем Telegram-канале.

Девушка была участницей фестивальной команды и в определенных кругах была известна под именем Амрита Натх. По профессии Соболевская являлась лор-хирургом. Она обеспечивала медицинское сопровождение различных мероприятий, в том числе событий местного сообщества Burning Man.

Последние дни жизни россиянка провела в медицинском учреждении Ari Canti. По информации представителей фестиваля, причиной трагедии стало отравление суррогатным алкоголем. Организаторы также высказали претензии к качеству оказанной медицинской помощи.

Независимого подтверждения этих утверждений в представленном сообщении нет.

Коллеги погибшей рассказали, что в соответствии с ее последней волей тело будет кремировано. Прах Анастасии планируют развеять над океаном на Бали с соблюдением соответствующего ритуала.