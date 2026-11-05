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С 2027 года военную форму в России будут шить только из отечественных тканей

Анастасия Шарова Автор статьи
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С 2027 года вещевое имущество для Вооружённых сил России должно производиться исключительно из отечественных тканей и трикотажных полотен. Такое требование установлено президентским указом № 551. Решение связано в том числе с растущей потребностью в обмундировании: за неполные четыре года штатная численность Минобороны увеличилась почти на 400 тысяч человек. Об этом prokazan.ru сообщает «БТК Групп».

Как пояснил исполнительный директор «БТК Групп» Андрей Подопригорин, российское производство позволит тщательнее контролировать качество материалов. Для военной формы важны не только прочность и долговечность, но и водоотталкивающие свойства, устойчивость к износу и способность сохранять маскировку при использовании приборов ночного видения.

При закупке зарубежных тканей невозможно полностью проследить соблюдение технологий. Замена волокон или изменение состава пропиток могут ухудшить характеристики экипировки. Кроме того, импортные материалы зависят от валютных колебаний, стоимости доставки и международных расчётов.

По мнению Подопригорина, переход на отечественные ткани поможет обеспечить стабильные поставки для армии, повысить контроль качества и поддержать российскую текстильную промышленность.

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