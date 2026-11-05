Новости Казани

Казанским учителям заплатят за успехи учеников на олимпиадах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанским учителям выплатят премии за подготовк...

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Учителя Казани и педагоги дополнительного образования получат денежные премии за подготовку школьников, ставших победителями и призерами всероссийских и республиканских олимпиад. На эти выплаты из бюджета города направят 12,91 млн рублей, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Размер вознаграждения зависит от уровня олимпиады и занятого места. За каждого ученика, показавшего высокий результат на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, педагогу выплатят 25 тысяч рублей. Подготовка призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады, а также республиканских олимпиад по татарскому и русскому языкам, литературе и восточным языкам для учеников 7–11-х классов оценивается в 15 тысяч рублей.

За успехи восьмиклассников на республиканских олимпиадах по 24 предметам, а также по геологии и истории Татарстана предусмотрено вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. При этом за призовые места на региональном этапе и республиканских олимпиадах выплата производится только за один результат, независимо от числа подготовленных учеников. Исключение сделано для заключительного этапа всероссийской олимпиады — там премию начислят за каждого победителя и призера.

Претендовать на выплаты могут учителя муниципальных школ, педагоги муниципальных учреждений дополнительного образования и сотрудники других образовательных организаций Казани, перечисленных в постановлении. Главное условие — основное место работы должно находиться в одной из этих организаций.

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