Новости Казани

Оплата проезда в Казани снова доступна после сбоя

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сайт электронной транспортной карты Казани возо...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Сайт электронной транспортной карты Казани transkart.ru возобновил работу после масштабного сбоя, вызванного кибератакой на хостинг-провайдера Beget. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Транспортная карта».

Недоступность ресурса началась 2 ноября. Специалисты компании совместно с провайдером восстановили работоспособность сайта к 12:30 5 ноября. Сейчас портал функционирует в штатном режиме, также создано зеркало доменного имени — transkart.kazantransport.ru.

Необходимость проверять и оплачивать задолженность связана с особенностью оплаты проезда в казанском транспорте: списание средств происходит с отложенным формированием банковских транзакций. Пассажир сначала получает билет, а деньги списываются позже.

На инфраструктуре Beget размещены сайты в доменных зонах .ru, .рф и .su. Услугами компании по размещению сайтов и аренде серверов пользуются более 200 тыс. клиентов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

Гид по районам

2 часа назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

спротвино обработка от туберкулеза

Не у нас

день назад

Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

Гид по Казани

3 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

hand touch окрашивание в Москве

Не у нас

8 часов назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Кулинария

день назад

Капуста, яйца и сыр — смешиваю три простых продукта и получаю целую сковороду горячих лепёшек

Кулинария

день назад

Французы запекают картофель в сливках и чесноке: получается нежная запеканка с золотистой корочкой

Кулинария

день назад

Испанцы готовят омлет с картошкой и луком: получается толстый пирог на сковороде — духовка не нужна

Кулинария

день назад

Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным
Лайфхаки
час назад

4 шага в технике барджелло: как собрать эффектный узор без выкроек

Как освоить технику барджелло без выкроек: из п...

Кулинария

11 минут назад

Турецкие хозяйки готовят лепёшки с картошкой и сыром: тонкое тесто и много начинки — вкуснее пирожков

Не у нас

2 часа назад

С 2027 года военную форму в России будут шить только из отечественных тканей

Кулинария

3 часа назад

Из замороженной вишни готовлю густую начинку: заворачиваю в лаваш — хрустящий десерт к чаю

Новости Татарстана

3 часа назад

Ко Дню Конституции мобильная сеть в Татарстане получит праздничные названия
Жителей Татарстана предупредили о метели и силь...
Новости Татарстана
2 часа назад

Жителей Татарстана предупредили о метели и сильном ветре

Новости Татарстана

4 часа назад

Mail: каждый 5 россиянин планирует купить одежду или товары для дома в «Черную пятницу»

Новости Казани

4 часа назад

Спортсменов в Казани разместят в новой гостинице на 239 номеров

Новости Казани

5 часов назад

В Казани с начала года привили от бешенства более 18 тысяч животных
ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердце...
Полезное
6 дней назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»