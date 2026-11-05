Оплата проезда в Казани снова доступна после сбоя

Сайт электронной транспортной карты Казани transkart.ru возобновил работу после масштабного сбоя, вызванного кибератакой на хостинг-провайдера Beget. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Транспортная карта».

Недоступность ресурса началась 2 ноября. Специалисты компании совместно с провайдером восстановили работоспособность сайта к 12:30 5 ноября. Сейчас портал функционирует в штатном режиме, также создано зеркало доменного имени — transkart.kazantransport.ru.

Необходимость проверять и оплачивать задолженность связана с особенностью оплаты проезда в казанском транспорте: списание средств происходит с отложенным формированием банковских транзакций. Пассажир сначала получает билет, а деньги списываются позже.

На инфраструктуре Beget размещены сайты в доменных зонах .ru, .рф и .su. Услугами компании по размещению сайтов и аренде серверов пользуются более 200 тыс. клиентов.