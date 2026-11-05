Новости Казани

В Казани с начала года привили от бешенства более 18 тысяч животных

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани с начала года от бешенства привили бол...

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В Казани с начала 2026 года вакцинацию от бешенства прошли 18 447 домашних питомцев. Это на 8303 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди привитых — более 11,3 тысячи собак и 7,1 тысячи кошек, сообщили в Госветобъединении Казани.

По сравнению с 1 ноября 2025 года число вакцинированных животных выросло почти на 82 процента. Прививки делают ежедневно в государственных ветеринарных клиниках, а также во время выездных акций в городских поселках. Например, с 2 апреля по 17 мая ветеринары привили 2044 животных, а осенью, с 12 по 27 сентября, — еще 343. Владельцы во время таких мероприятий могут также чипировать и зарегистрировать питомцев. Всего на учет в городе поставлено 12 477 собак.

Ранее сообщалось, что за питомца из приюта предложили давать налоговый вычет — вернуть можно будет до 6,5 тысячи рублей в год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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