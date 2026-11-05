Ко Дню Конституции мобильная сеть в Татарстане получит праздничные названия

Жители республики смогут выбрать праздничное название для мобильной сети в честь Дня Конституции. Оператор предлагает несколько вариантов брендирования, которые появятся в настройках устройства.

Пользователям доступны три варианта: Tatarstan (Татарстан), My Tatarstan (Мой Татарстан) и Tugan yak (Туган як), что в переводе с татарского означает «Родной край». Выбранное название будет отображаться на экране смартфона вместо стандартного имени сети.

Акция приурочена к празднованию Дня Конституции республики. Подробности о сроках проведения и способах активации функции организаторы обещают раскрыть дополнительно.

В пресс-службе оператора отметили, что инициатива направлена на создание праздничной атмосферы и напоминание о значимости главного документа региона.