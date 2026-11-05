Новости Татарстана

Ко Дню Конституции мобильная сеть в Татарстане получит праздничные названия

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Жители республики смогут выбрать праздничное название для мобильной сети в честь Дня Конституции. Оператор предлагает несколько вариантов брендирования, которые появятся в настройках устройства.

Пользователям доступны три варианта: Tatarstan (Татарстан), My Tatarstan (Мой Татарстан) и Tugan yak (Туган як), что в переводе с татарского означает «Родной край». Выбранное название будет отображаться на экране смартфона вместо стандартного имени сети.

Акция приурочена к празднованию Дня Конституции республики. Подробности о сроках проведения и способах активации функции организаторы обещают раскрыть дополнительно.

В пресс-службе оператора отметили, что инициатива направлена на создание праздничной атмосферы и напоминание о значимости главного документа региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

Не у нас

день назад

Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

есть ли пол у тараканов

Кулинария

день назад

Капуста, яйца и сыр — смешиваю три простых продукта и получаю целую сковороду горячих лепёшек

Гид по Казани

2 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

изготовление подиумов под акустику в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Французы запекают картофель в сливках и чесноке: получается нежная запеканка с золотистой корочкой

Кулинария

день назад

Испанцы готовят омлет с картошкой и луком: получается толстый пирог на сковороде — духовка не нужна

Кулинария

день назад

Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным

Не у нас

5 часов назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте
Новости Казани
59 минут назад

Казанским учителям заплатят за успехи учеников на олимпиадах

Казанским учителям выплатят премии за подготовк...

Кулинария

4 минуты назад

Из замороженной вишни готовлю густую начинку: заворачиваю в лаваш — хрустящий десерт к чаю

Кулинария

2 часа назад

Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Новости Казани

3 часа назад

Участники наркоОПС из Казани получили суммарно 208 лет колонии

Польза

3 часа назад

ВТБ: доля рыночной ипотеки превысила 50% в октябре
Спортсменов в Казани разместят в новой гостиниц...
Новости Казани
час назад

Спортсменов в Казани разместят в новой гостинице на 239 номеров

Кулинария

4 часа назад

Когда дома остались только яйца и капуста, готовлю этот пирог: без дрожжей и долгого замешивания

Новости Казани

4 часа назад

Глава правительства Лаоса спросил о судьбе слонов из Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Муслюмовском сквере появился монумент в честь Тукая
ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердце...
Полезное
6 дней назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»