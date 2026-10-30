Наука

Студотряды ПФО представили научные разработки на конференции в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани состоялась II Окружная научно-практическая конференция «Сейчас самое время». Мероприятие собрало 39 участников из восьми регионов Приволжского федерального округа, которые подготовили 34 научные статьи. Об этом сообщили в Минмолодежи РТ.

Глава Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев подчеркнул, что студенческие отряды сегодня — это не только работа руками. Молодежь все чаще выбирает интеллектуальный труд и создание технологических решений. В Татарстане уже действует научный отряд на базе университета: его участники официально трудоустроены и занимаются исследованиями в области энергетического машиностроения и утилизации газовых отходов нефтехимических предприятий.

Работа конференции шла по трем секциям: естественно-научные разработки, гуманитарные исследования и передовой опыт студотрядов. По итогам мероприятия планируется выпустить сборник научных статей, который разместят в РИНЦ. Год назад на первой конференции издали сборник из 29 статей 36 авторов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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