Студотряды ПФО представили научные разработки на конференции в Казани

В Казани состоялась II Окружная научно-практическая конференция «Сейчас самое время». Мероприятие собрало 39 участников из восьми регионов Приволжского федерального округа, которые подготовили 34 научные статьи. Об этом сообщили в Минмолодежи РТ.

Глава Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев подчеркнул, что студенческие отряды сегодня — это не только работа руками. Молодежь все чаще выбирает интеллектуальный труд и создание технологических решений. В Татарстане уже действует научный отряд на базе университета: его участники официально трудоустроены и занимаются исследованиями в области энергетического машиностроения и утилизации газовых отходов нефтехимических предприятий.

Работа конференции шла по трем секциям: естественно-научные разработки, гуманитарные исследования и передовой опыт студотрядов. По итогам мероприятия планируется выпустить сборник научных статей, который разместят в РИНЦ. Год назад на первой конференции издали сборник из 29 статей 36 авторов.