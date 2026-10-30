Сидоренко обошел лидера мирового рейтинга и вышел в 1/4 WTT в Монпелье

Российский спортсмен Владимир Сидоренко пробился в четвертьфинал престижного турнира по настольному теннису в Монпелье. В матче второго круга 24-летний россиянин победил японца Сору Мацусиму, занимающего первую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает «Спорт-Экспресс».

Противостояние началось с напряженной борьбы. В первой партии Сидоренко сумел добиться преимущества лишь в концовке и выиграл со счетом 12:10.

Во втором сете японский теннисист восстановил равновесие. Мацусима оказался точнее на решающих розыгрышах и завершил партию в свою пользу — 11:9. Общий счет встречи стал 1:1.

Однако затем российский спортсмен вновь вышел вперед. Третью партию Сидоренко выиграл со счетом 11:8, приблизившись к победе над лидером мирового рейтинга.

В четвертом сете россиянин закрепил преимущество. Он позволил сопернику набрать только шесть очков и завершил партию со счетом 11:6.

Таким образом, Сидоренко выиграл три сета из четырех и обеспечил себе место в четвертьфинале соревнований.

На момент встречи российский теннисист занимал 19-ю позицию в мировом рейтинге. Для него эта победа стала первой над спортсменом, возглавляющим мировой список.

На предыдущей стадии соревнований Сидоренко обыграл представителя Сербии Дарко Йоргича.

Следующий соперник россиянина определится по итогам матча между Дмитрием Овчаровым из Германии и бразильцем Уго Калдерано.

Турнир в Монпелье проходит во Франции и завершится 1 ноября. Соревнования этой категории относятся к числу наиболее престижных в международном настольном теннисе.

Владимиру Сидоренко 24 года. В его спортивной карьере уже есть несколько значимых достижений.

В 2021 году он стал серебряным призером командного чемпионата Европы. В том же сезоне россиянин завоевал золото юниорского чемпионата мира в парном разряде вместе с Максимом Гребневым.

Победа над Сорой Мацусимой позволила Сидоренко продолжить выступление на турнире в Монпелье и впервые в карьере обыграть действующую первую ракетку мира.

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