Кроссовер «Москвич М90» подорожал на 60 тыс. рублей

В России выросла стоимость семиместного кроссовера «Москвич М90». Автопроизводитель пересмотрел рекомендованную розничную цену модели, увеличив её на 60 тысяч рублей. Изменение выявили специалисты аналитического агентства в ходе проверки официальных предложений автомобильных дистрибьюторов. Об этом сообщает «АВТОСТАТ».

После корректировки ценника покупателям придётся заплатить за автомобиль 4 259 000 рублей. До повышения производитель оценивал кроссовер в 4 199 000 рублей. Таким образом, прибавка составила приблизительно 1,4% от прежней стоимости.

Изменения коснулись единственной доступной комплектации модели, которая носит название «Ультимейт». Других вариантов исполнения «Москвича М90» производитель в настоящее время не предлагает.

Автомобиль рассчитан на перевозку семи человек. Такая вместимость позволяет использовать его для поездок большой семьёй или путешествий с несколькими пассажирами.

Под капотом кроссовера установлен бензиновый двигатель объёмом два литра с турбонаддувом. Силовой агрегат развивает мощность 200 лошадиных сил.

За передачу крутящего момента отвечает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Кроме того, автомобиль оснащён системой полного привода, которая обеспечивает передачу тяги на обе оси.

Специалисты уточняют, что опубликованная стоимость носит рекомендательный характер. Итоговая сумма при покупке машины может отличаться в зависимости от условий конкретного дилерского центра.

В частности, указанная цена не учитывает действующие акции, специальные программы приобретения автомобиля и установку дополнительного оборудования.

Таким образом, после ноябрьского пересмотра стоимости «Москвич М90» в единственном исполнении «Ультимейт» предлагается по рекомендованной цене 4,259 миллиона рублей.

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