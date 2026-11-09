Ученые нашли код к замку с корабля, затонувшего более 400 лет назад

Британским исследователям удалось разгадать секрет старинного латунного замка, который более четырёх столетий назад оказался на морском дне вместе с затонувшим торговым судном. Специалисты применили современное оборудование и установили комбинацию из четырёх букв, позволившую открыть древний механизм без повреждений. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британские СМИ.

История необычного предмета началась 28 декабря 1583 года, когда торговое судно «Энн Фрэнсис» возвращалось из Испании. Во время плавания корабль попал в сильный шторм, потерял курс и потерпел крушение возле пляжа Маргам на южном побережье Уэльса, неподалёку от города Порт-Толбот.

После кораблекрушения груз судна оказался под толщей песка. На протяжении нескольких столетий морское побережье скрывало множество предметов, принадлежавших экипажу и владельцам корабля. Лишь спустя сотни лет кладоискатели начали находить здесь старинные монеты и другие исторические ценности.

Среди обнаруженных предметов особое внимание привлёк латунный замок с необычной системой защиты. Его механизм состоял из четырёх вращающихся колец, на каждом из которых находились шесть букв. Чтобы открыть устройство, требовалось правильно расположить все символы.

Несмотря на длительное пребывание в неблагоприятных условиях, старинный механизм сохранился в удивительно хорошем состоянии. Кольца продолжали вращаться, однако определить нужную последовательность букв оказалось непросто.

Исследованием находки занялись сотрудники Национального музея Уэльса совместно со специалистами Кардиффского университета. Учёные решили отказаться от попыток механического подбора комбинации, поскольку попавшие внутрь песчинки и другие мелкие частицы могли повредить исторический предмет.

Для изучения внутреннего устройства исследователи воспользовались микрокомпьютерной томографией. Этот метод позволил получить подробные изображения скрытых деталей без разборки замка.

На основе результатов сканирования специалисты создали трёхмерную модель механизма. Изучив расположение внутренних выемок и их соответствие буквам на кольцах, они смогли определить необходимую последовательность символов.

Разгадкой оказалась комбинация «ANCE». После получения результатов сотрудники музея проверили найденный код и успешно открыли устройство. Таким образом, тайна замка, который оставался закрытым более 400 лет, наконец получила разрешение.

Cardiff University

Однако исследователям пока не удалось установить, почему владелец выбрал именно такое сочетание букв. Неизвестно, имело ли оно личное значение или представляло собой случайную последовательность.

Историки предполагают, что замок мог принадлежать небольшому сундуку, в котором перевозили деньги, ценные вещи или важные документы. Неподалёку от находки обнаружили испанские серебряные монеты и старинные гирьки для проверки их веса.

При этом специалисты не смогли точно определить, какое именно имущество находилось в запертом ящике. Содержимое сундука могло исчезнуть во время кораблекрушения или не сохраниться до наших дней.

Сегодня замок входит в музейную коллекцию предметов, связанных с гибелью судна «Энн Фрэнсис». Посетители Национального музея набережной в Суонси могут увидеть его вместе с другими находками, включая старинные монеты.

Успешная расшифровка показала, как современные методы исследования помогают раскрывать загадки многовековых артефактов. Благодаря томографии учёные получили возможность изучить сложный механизм, сохранив его историческую целостность.

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