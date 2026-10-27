Россиянки чаще мужчин открывают вклады: что показало исследование

Российские женщины чаще мужчин предпочитают хранить сбережения на банковских вкладах, тогда как мужчины активнее интересуются инвестициями. Такая тенденция наблюдается в разных возрастных группах. К этому выводу пришли аналитики финансовой платформы «Финуслуги», изучив операции клиентов с января по начало октября 2026 года, сообщает «ПроГород59».

Исследование показало, что банковские депозиты оформляли 76% женщин и 64% мужчин среди пользователей сервиса. При этом с возрастом популярность вкладов увеличивается у представителей обоих полов.

Среди клиентов старше 35 лет такой способ хранения денег выбирали 81% женщин и 72% мужчин. В возрастной группе от 20 до 35 лет показатели составили 63% и 51% соответственно.

На рынке инвестиционных продуктов ситуация противоположная. Мужчины значительно чаще приобретают паи фондов, облигации и открывают брокерские счета. В зависимости от финансового инструмента их активность превышает женскую в 1,6–2,7 раза.

Например, среди пользователей 20–35 лет инвестиционные фонды выбирали 12,5% мужчин и 7,8% женщин. В более старшей группе доля таких клиентов увеличивается до 20,6% и 12,4% соответственно.

Отдельные различия выявили в использовании накопительных счетов. Этот инструмент оказался более востребован среди молодежи: его оформляли 16,1% клиентов до 35 лет против 10,7% пользователей старшего возраста.

При этом молодые женщины открывают накопительные счета чаще мужчин — 18,5% против 14,6%. После 35 лет разница практически исчезает: соответствующие показатели составляют 10,4% и 10,9%.

Директор по сберегательным продуктам «Финуслуг» Денис Донских объяснил результаты различиями в финансовых предпочтениях. По его словам, женщины чаще выбирают привычные инструменты для сохранения накоплений, тогда как мужчины проявляют больший интерес к инвестиционным возможностям.

Эксперт отметил, что банковские вклады позволяют размещать деньги на понятных условиях, а инвестиционные продукты требуют дополнительных знаний и готовности к риску.

Кроме того, молодые пользователи активнее интересуются накопительными счетами, поскольку такой формат позволяет гибко распоряжаться средствами.

Исследование основано на фактических покупках клиентов платформы «Финуслуги», созданной Московской биржей. Полученные результаты характеризуют поведение пользователей сервиса, а не всех жителей России.

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