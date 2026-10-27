Не у нас

Россияне рассказали, сколько денег тратят на выходные с детьми

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Большинство российских семей предпочитают решать, как провести выходные с детьми, в последний момент. При этом главными препятствиями для совместного отдыха становятся усталость, плохая погода и нехватка времени. Такие результаты показал опрос комплекса «Солнце Москвы», сообщает «ПроГород59».

Согласно исследованию, 33% россиян вообще не планируют семейный досуг заранее. Еще 25% определяются с развлечениями накануне выходного, а 16% принимают решение только утром. Заблаговременно организуют отдых 14% опрошенных.

Каждую неделю проводить время с детьми старается 31% родителей. Еще 37% выбирают совместные развлечения в зависимости от обстоятельств и наличия свободного времени.

Главной причиной отказа от семейного отдыха оказалась усталость после рабочей недели — ее назвали 29% респондентов. Плохая погода мешает 22%, нехватка времени — 20%, а отсутствие интересных мест поблизости — 19%. Еще 16% родителей считают препятствием высокую стоимость развлечений.

При выборе досуга россияне прежде всего ориентируются на интересы всех членов семьи. Этот фактор важен для 29% участников исследования. Стоимость учитывают 27%, удобство расположения — 25%, а безопасность детей — 22%.

Самым популярным вариантом отдыха стали походы в кафе и рестораны, которые предпочитают 32% опрошенных. Прогулки по паркам и набережным выбирают 29%, кинотеатры — 22%, а зоопарки и океанариумы — 20%.

Аттракционы привлекают 19% семей, концерты и представления — 16%, музеи, выставки и театры — 14%.

Большинство родителей не готовы тратить на дорогу слишком много времени. По 30% респондентов считают приемлемыми поездки продолжительностью до получаса и от 30 до 60 минут. Еще 24% согласны добираться до места отдыха до полутора часов.

Исследование также показало, сколько россияне расходуют на семейные развлечения. У 31% опрошенных один выходной обходится в 2–5 тысяч рублей, еще 30% тратят от 5 до 10 тысяч. Не более 2 тысяч рублей выделяют 27% семей.

Расходы от 10 до 15 тысяч рублей назвали 12% участников опроса, а свыше 15 тысяч — только 1%.

Ради совместного отдыха 28% родителей готовы перенести домашние дела, 23% — отказаться от поездки на дачу, а 21% — изменить личные планы.

Всего в исследовании приняли участие 1224 жителя из 17 российских городов.

Может быть интересно:

  1. Из обычной пачки творога делаю десерт как из кондитерской: ни муки, ни сложных ингредиентов
  2. Картофель больше не превращаю в пюре: делаю хрустящие гнёзда с грибной начинкой
  3. Итальянцы превращают вчерашнее ризотто в хрустящие шарики: внутри расплавленный сыр, снаружи золотистая корочка
  4. Куриная грудка становится сухой даже под крышкой: почему привычный способ жарки портит мясо
  5. Остался варёный рис после ужина: смешиваю с тунцом и жарю румяные биточки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Полезное

15 минут назад

Билайн начал начислять «золото» за шаги

почему таракан не убегает

Кулинария

день назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Интересное в Казани

2 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

замена матрицы canon в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

день назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Пирожки больше не леплю и тесто не раскатываю: кладу начинку ложкой, заливаю жидким тестом — и жарю румяные ленивые пирожки

Кулинария

день назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

18 часов назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог
Новости Татарстана
12 минут назад

Татарстанцы сдали на переработку почти 150 тонн старой электроники

Татарстанцы с начала года сдали на утилизацию 1...

Кулинария

12 минут назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Полезное

45 минут назад

МТС запустила первый в Татарстане гигабитный 5G в Казанском Кремле

Интересно

40 минут назад

Трубы с пенополиуретановой изоляцией: устройство, преимущества и сферы применения

Кулинария

2 часа назад

Из обычной пачки творога делаю десерт как из кондитерской: ни муки, ни сложных ингредиентов
«Рубин» сыграет со «Спартаком» в Москве после с...
Новости Казани
44 минуты назад

«Рубин» сыграет со «Спартаком» в Москве после смены тренера

Новости Татарстана

2 часа назад

Исполком Заинского района попал под 43 антимонопольных дела

Не у нас

2 часа назад

Ученый рассказал о риске исчезновения людей из-за искусственного интеллекта

Наука

2 часа назад

Казанский медуниверситет вернет подготовку военных медиков
Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних ...
Гид по Казани
5 дней назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул