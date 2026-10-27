Россияне рассказали, сколько денег тратят на выходные с детьми

Большинство российских семей предпочитают решать, как провести выходные с детьми, в последний момент. При этом главными препятствиями для совместного отдыха становятся усталость, плохая погода и нехватка времени. Такие результаты показал опрос комплекса «Солнце Москвы», сообщает «ПроГород59».

Согласно исследованию, 33% россиян вообще не планируют семейный досуг заранее. Еще 25% определяются с развлечениями накануне выходного, а 16% принимают решение только утром. Заблаговременно организуют отдых 14% опрошенных.

Каждую неделю проводить время с детьми старается 31% родителей. Еще 37% выбирают совместные развлечения в зависимости от обстоятельств и наличия свободного времени.

Главной причиной отказа от семейного отдыха оказалась усталость после рабочей недели — ее назвали 29% респондентов. Плохая погода мешает 22%, нехватка времени — 20%, а отсутствие интересных мест поблизости — 19%. Еще 16% родителей считают препятствием высокую стоимость развлечений.

При выборе досуга россияне прежде всего ориентируются на интересы всех членов семьи. Этот фактор важен для 29% участников исследования. Стоимость учитывают 27%, удобство расположения — 25%, а безопасность детей — 22%.

Самым популярным вариантом отдыха стали походы в кафе и рестораны, которые предпочитают 32% опрошенных. Прогулки по паркам и набережным выбирают 29%, кинотеатры — 22%, а зоопарки и океанариумы — 20%.

Аттракционы привлекают 19% семей, концерты и представления — 16%, музеи, выставки и театры — 14%.

Большинство родителей не готовы тратить на дорогу слишком много времени. По 30% респондентов считают приемлемыми поездки продолжительностью до получаса и от 30 до 60 минут. Еще 24% согласны добираться до места отдыха до полутора часов.

Исследование также показало, сколько россияне расходуют на семейные развлечения. У 31% опрошенных один выходной обходится в 2–5 тысяч рублей, еще 30% тратят от 5 до 10 тысяч. Не более 2 тысяч рублей выделяют 27% семей.

Расходы от 10 до 15 тысяч рублей назвали 12% участников опроса, а свыше 15 тысяч — только 1%.

Ради совместного отдыха 28% родителей готовы перенести домашние дела, 23% — отказаться от поездки на дачу, а 21% — изменить личные планы.

Всего в исследовании приняли участие 1224 жителя из 17 российских городов.

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