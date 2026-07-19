В 13 регионах России средняя пенсия неработающих превысила 30 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Такие данные опубликовал Социальный фонд России по итогам июня.

Лидером по размеру выплат стала Чукотка — там пенсионеры в среднем получают 44 тысячи рублей. На втором месте Ненецкий автономный округ (40 тысяч), на третьем — Камчатский край (39,4 тысячи).

В список также вошли Магаданская область (39,2 тысячи), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (38,4 и 38,1 тысячи соответственно), Мурманская (35,6 тысячи) и Сахалинская (35,1 тысячи) области. Выплаты свыше 30 тысяч рублей получают неработающие пенсионеры в Якутии (34,6 тысячи), Республике Коми (33 тысячи), Архангельской области (32,6 тысячи), Карелии (31,7 тысячи) и Хабаровском крае (30,2 тысячи).

В среднем по стране пенсия неработающих граждан в июне составила 25 838 рублей.