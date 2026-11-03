Как вирус герпеса перемещается между клетками кожи человека: Прошло исследование

Немецкие исследователи создали трехмерную лабораторную модель человеческой кожи и с ее помощью проследили, как вирус простого герпеса первого типа заражает различные клетки. Эксперименты показали, что отдельные участки ткани значительно лучше сопротивляются инфекции, чем другие. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science Advances.

Исследование провели специалисты Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка совместно с учеными Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф.

Для изучения распространения вируса они использовали органоиды — искусственно выращенные трехмерные структуры, воспроизводящие некоторые особенности человеческих органов и тканей.

В отличие от обычных клеточных культур, новая модель позволила наблюдать за инфекцией в условиях, приближенных к строению настоящей кожи.

Созданные учеными органоиды включали клетки эпидермиса и дермы, волосяные фолликулы, а также структуры, обладающие свойствами нервных клеток.

Такое сочетание позволило проследить не только проникновение возбудителя в ткани, но и последовательность заражения разных клеточных групп.

В ходе экспериментов выяснилось, что вирус простого герпеса первого типа распространяется по коже неравномерно.

На ранних этапах особенно большое количество вирусных частиц обнаруживалось в фибробластах — клетках соединительной ткани, расположенных в дерме.

При этом клетки нижнего слоя эпидермиса демонстрировали значительно меньшую восприимчивость к инфекции.

Даже находясь рядом с зараженными участками, некоторые из них сохраняли относительно низкую вирусную нагрузку.

Исследователи также установили, что вирус добирался до волосяных фолликулов и нервоподобных клеток позднее, чем до других компонентов ткани.

По мнению авторов работы, такая задержка может свидетельствовать о наличии собственных защитных механизмов, препятствующих быстрому распространению возбудителя.

Отдельную часть исследования посвятили реакции здоровых клеток, расположенных непосредственно возле пораженных областей.

Для этого специалисты изучили активность генов в разных участках искусственно выращенной кожи.

Оказалось, что клетки способны реагировать на присутствие вируса еще до собственного заражения.

В частности, ученые обнаружили изменения активности генов, участвующих в противовирусной защите и передаче сигналов между соседними клетками.

У фибробластов на границе распространения инфекции усиливалась активность одного из генов клеточного ответа на вирус.

Одновременно в клетках нижнего слоя эпидермиса повышалась активность регулятора, связанного с запуском защитных реакций.

Кроме того, исследователи зафиксировали согласованную работу сигнальных молекул, участвующих в развитии воспаления и активации иммунной системы.

Полученные данные помогли подробнее разобраться в том, почему одни клетки становятся благоприятной средой для размножения вируса, тогда как другие способны замедлять его распространение.

Авторы подчеркнули, что их разработка пока предназначена исключительно для научных экспериментов.

Созданные органоиды не являются готовым способом лечения герпеса и не позволяют непосредственно уничтожать вирус в организме человека.

В дальнейшем специалисты планируют дополнить лабораторную модель иммунными клетками и кровеносными сосудами.

Это даст возможность более подробно исследовать защитные процессы, которые разворачиваются в коже после заражения.

Особое внимание ученые намерены уделить механизмам, способным препятствовать проникновению вируса в нервные клетки.

Исследователи рассчитывают, что дальнейшее совершенствование модели поможет лучше понять особенности герпетической инфекции и реакцию человеческих тканей на ее распространение.

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