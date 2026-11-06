В Лаишевском районе появится отель с подогреваемым бассейном и пальмами за 5 млрд рублей

Компания «Хвоя», известная своими круглогодичными термальными комплексами, построит в Лаишевском районе Татарстана отель под девизом «Лето зимой в Казани». Проект предполагает большой подогреваемый бассейн, часть которого будет закрытой, с настоящим песком и пальмами, а также банный комплекс и панорамный ресторан. Номера оформят в стиле разных стран.

О планах инвестора стало известно 5 ноября на встрече проектного блока во главе с Ленаром Замалиевым и представителя корпорации Туризм РФ с председателем совета директоров компании Николаем Машкариным. Информация опубликована в официальном канале Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

«Хвоя» уже работает в гостиничном бизнесе в Новосибирске и Карелии. Для привлечения туристов круглый год компания планирует развивать событийное направление: сейчас в Новосибирске готовят зимний фестиваль, который продлится не несколько дней, а недель и месяцев, взяв за основу опыт Харбина.

Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей: примерно 1 млрд собственных средств и около 4 млрд заемных. Предварительный срок реализации — конец 2029 года. Сейчас Агентство сопровождает инвестора в подготовке к Инвестиционному совету, который примет окончательное решение о предоставлении земельного участка.

Напомним, в мае этого года с акционером «Хвои» Игорем Кимом встречался Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Казань марина» станет первым за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт: на площади 43,1 га планируется возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий 3–4. После сдачи объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.