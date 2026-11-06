Новости Татарстана

В Лаишевском районе появится отель с подогреваемым бассейном и пальмами за 5 млрд рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Компания «Хвоя» построит в Лаишевском районе от...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Компания «Хвоя», известная своими круглогодичными термальными комплексами, построит в Лаишевском районе Татарстана отель под девизом «Лето зимой в Казани». Проект предполагает большой подогреваемый бассейн, часть которого будет закрытой, с настоящим песком и пальмами, а также банный комплекс и панорамный ресторан. Номера оформят в стиле разных стран.

О планах инвестора стало известно 5 ноября на встрече проектного блока во главе с Ленаром Замалиевым и представителя корпорации Туризм РФ с председателем совета директоров компании Николаем Машкариным. Информация опубликована в официальном канале Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

«Хвоя» уже работает в гостиничном бизнесе в Новосибирске и Карелии. Для привлечения туристов круглый год компания планирует развивать событийное направление: сейчас в Новосибирске готовят зимний фестиваль, который продлится не несколько дней, а недель и месяцев, взяв за основу опыт Харбина.

Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей: примерно 1 млрд собственных средств и около 4 млрд заемных. Предварительный срок реализации — конец 2029 года. Сейчас Агентство сопровождает инвестора в подготовке к Инвестиционному совету, который примет окончательное решение о предоставлении земельного участка.

Напомним, в мае этого года с акционером «Хвои» Игорем Кимом встречался Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Казань марина» станет первым за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт: на площади 43,1 га планируется возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1250 номеров категорий 3–4. После сдачи объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Гид по районам

день назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

чем обработать ванну от грибка и плесени перекисью водорода

Не у нас

21 час назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Не у нас

день назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

покраска деревянных дверей в Москве

Кулинария

14 часов назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

Кулинария

день назад

Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Кулинария

день назад

Обычную морковь превращаю в домашний пирог: добавляю апельсин — аромат стоит на всю кухню

Кулинария

день назад

Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка
Лайфхаки
38 минут назад

4 способа покупать семена дешевле и не пожалеть весной

Как покупать семена и товары для рассады дешевл...

Не у нас

37 минут назад

На Луне нашли необычные следы железа: открытие удивило ученых

Не у нас

час назад

Ученые Красноярска разработали пропитку, защищающую древесину от огня

Не у нас

час назад

ФИАН разработал материал для перспективной спинтроники и быстрой обработки данных

Не у нас

час назад

Новое исследование сузило поиски происхождения камня Стоунхенджа
Жители Татарстана отдыхают три дня подряд из-за...
Новости Татарстана
2 часа назад

Жители Татарстана отдыхают три дня подряд из-за Дня Конституции

Не у нас

час назад

Омские учёные предложили новый метод создания светящихся молекул

Новости Казани

2 часа назад

Казань готовится к масштабным осенним ярмаркам: 14 площадок и низкие цены

Кулинария

2 часа назад

Из двух бананов и стакана овсянки готовлю мягкое печенье: без муки и добавленного сахара
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией