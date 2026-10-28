Мусорные операторы Татарстана жалуются на рост расходов и нехватку тарифов

Региональные операторы по вывозу мусора в Татарстане фиксируют серьезный дисбаланс между растущими затратами и действующими тарифами. В УК «ПЖКХ» сообщили, что за последний год расходы на топливо выросли на 20%, на ремонт спецтехники — на 60%, а на оплату труда водителей — на 23%. При этом тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами с 2019 по 2025 год увеличился лишь на 38%, тогда как потребительские цены поднялись на 58%.

Похожая ситуация складывается и в компании «Гринта», где отмечают удорожание комплектующих для спецтехники и топлива, а также снижение собираемости платежей. Дополнительную нагрузку создает и раздельный сбор: стоимость вторсырья упала, а затраты на его сортировку продолжают расти. Как рассказали на мусороперегрузочной станции в Казани, цены на ПЭТ и полиэтилен за год снизились почти вдвое, при этом сортировочные линии работают с 2008 года без капитального ремонта.

Несмотря на финансовые трудности, операторы заявляют о стабильном вывозе отходов. В «ПЖКХ» отметили, что в Казани ежедневные задания выполняются примерно на 99%. Генеральный директор компании Евгений Чекашов подчеркнул, что за качественной работой стоят серьезные расходы: на зарплаты, обслуживание техники и контакт-центры. По его словам, 92% расходов «ПЖКХ» и 90% расходов «Гринты» приходятся на доставку, сортировку и размещение отходов.

Операторы настаивают на необходимости пересмотра тарифов, чтобы вложиться в инфраструктуру. Совокупные инвестиции в мусорную отрасль Татарстана превысят 10 млрд рублей: «Гринта» проектирует комплекс в Тукаевском районе за 5–6 млрд, а «ПЖКХ» строит объект в Алексеевском районе и проектирует третью карту полигона «Восточный». В сентябре «Гринта» запрашивала повышение тарифа на 91%, а «ПЖКХ» — на 184% с июля 2027 года, тогда как минстрой Татарстана прогнозировал более умеренные цифры — 730 рублей за кубометр в западной зоне и 630 рублей в восточной.