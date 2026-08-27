Экономика

Федеральный долг США достиг $40 трлн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Аналитический материал о росте государственного...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Федеральный долг США в августе 2026 года достиг нового исторического максимума — $40 трлн. Эта сумма не включает долги правительств штатов и местных органов власти.

До отметки в $1 трлн США шли более двух столетий, а рубеж в $30 трлн был пройден в январе 2022 года. Главная причина ускорения — устойчивый дефицит бюджета, когда расходы правительства превышают доходы.

Лимит государственного долга устанавливает Конгресс в соответствии с федеральным законом 1982 года, а все последующие изменения оформляются как поправки к нему. Сам по себе госдолг не опасен, но чрезмерный рост превращает его в бремя для бюджета.

Из общей суммы в $40,05 трлн порядка $7,78 трлн приходится на внутриправительственный долг — задолженность на счетах правительства.

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