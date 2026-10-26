Умер казанский фотограф Фарит Губаев

В Испании скончался известный казанский фотохудожник Фарит Губаев. Ему было 75 лет. О смерти мастера сообщила его ученица Эмма Майсурян.

Губаев окончил журфак Казанского университета. Почти 40 лет он проработал в редакциях, из них более десяти лет — в газете «Вечерняя Казань». В 90-е он уезжал в Москву, где сотрудничал с центральными изданиями, а затем вернулся в Казань.

В 1968 году Губаев вступил в фотоклуб «Волга», а в начале 70-х вместе с единомышленниками основал группу «ТАСМА», которую позже назвали казанской школой фотографии. Его работы выставлялись в России и за рубежом, всего у него было 20 персональных выставок — от Казани и Москвы до Парижа, Амстердама и Нью-Йорка.

Фотограф участвовал в создании альбома «Россия. Столетняя история в фотографиях», изданного в Нью-Йорке и переизданного в десяти странах. Он также выпустил книги «Советский Татарстан», «Татарстан — портрет современника», «Изге Болгар — Священный Болгар», «Казань — Париж» и «Победа. Одна на всех». Более 30 лет Губаев снимал Сабантуй, а в 2022 году вышел его личный альбом «Искусство присутствия» с более чем 200 кадрами за полвека.

В 2023 году Губаева номинировали на Госпремию Татарстана имени Тукая за цикл работ о республике, включающий альбомы «Татарстан. Портрет современника», «Елабуга тысячелетняя», «Призвание», «Татарстан. Наедине с Родиной», а также проекты о Казани, Минтимере Шаймиеве, Победе и культурных связях Казани и Парижа.