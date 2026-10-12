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Фигуристка Трусова вернулась в РФ после победы на мемориале Дениса Тена

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская фигуристка Александра Трусова вернулась в Москву после победы на мемориале Дениса Тена в Алматы. Самолет со спортсменкой и другими российскими участниками турнира прибыл после задержки, сообщает РИА Новости.

По данным источника, борт должен был вылететь в Москву по расписанию в 05:40 по московскому времени. Однако фактически отправление состоялось после 07:00.

На мемориале Дениса Тена Трусова стала победительницей женского одиночного турнира. По сумме двух соревновательных дней фигуристка набрала более 226 баллов.

Ранее, 20 сентября, спортсменка выступила на контрольных прокатах сборной России. Она представила произвольную программу под музыку Кайла Диксона и Майкла Стейна к сериалу «Очень странные дела».

В прокате Трусова исполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также каскад из тройного лутца, тройного сальхова и двойного акселя. Кроме того, в программе был сольный двойной аксель.

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