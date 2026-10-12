Не у нас

Фолиевая кислота не всегда снижает риск суицидальных мыслей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Шведские медики провели крупное исследование о влиянии фолиевой кислоты на нервную систему и не нашли убедительных доказательств того, что ее прием снижает риск суицидальных настроений. Об этом сообщила пресс-служба Европейской коллегии нейропсихофармакологии, пишет ТАСС.

Ранее высказывались предположения, что фолиевая кислота может уменьшать проявления суицидального поведения. Однако новое исследование под руководством профессора Каролинского института Юсси Йокинена показало, что связь может быть более сложной.

Ученые призвали врачей и исследователей осторожно оценивать наблюдения о возможном влиянии этого витамина.

Фолиевая кислота, или витамин В9, важна для работы нервной системы. Ее молекулы необходимы нейронам для синтеза ключевых сигнальных веществ.

Недостаток витамина В9 у беременных женщин может приводить к нарушениям развития мозга у плода. Также дефицит фолиевой кислоты связывают с депрессией и другими психическими расстройствами.

В 2022 году американские специалисты сообщали, что добавки фолиевой кислоты были связаны со снижением риска попыток самоубийства на 44 процента. После этого началось обсуждение возможного применения витамина В9 для профилактики суицидальных настроений.

Йокинен и его коллеги решили проверить эти предположения на основе медицинских данных жителей Швеции, которые принимали фолиевую кислоту по другим показаниям.

В исследовании использовались сведения, собранные с 2006 по 2021 год. Анализ не выявил значимых тенденций среди женщин.

У мужчин результаты оказались неоднозначными. В возрастной группе от 20 до 24 лет прием фолиевой кислоты был связан с повышением риска суицидальных настроений, а среди мужчин от 25 до 29 лет — со снижением такого риска.

Авторы считают, что противоречивые данные не позволяют говорить об однозначном защитном эффекте витамина В9. Для более точных выводов необходимы дополнительные контролируемые исследования.

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