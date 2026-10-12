Тренер «Вашингтона» прошелся с критикой на команду после поражения от «Сиэтла»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на домашней арене столичного клуба и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».
Карбери признал, что команда заслужила критику за отдельные решения по ходу встречи. По словам тренера, в некоторых эпизодах хоккеисты действовали необдуманно и выбирали для этого самый неподходящий момент.
Наставник отметил, что часть действий игроков вызвала у него непонимание. Он подчеркнул, что «Вашингтону» необходимо принимать более взвешенные решения на льду.
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Джордан Кайру, Бун Дженнер и Александр Овечкин.
Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины».
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