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Тренер «Вашингтона» прошелся с критикой на команду после поражения от «Сиэтла»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды от «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на домашней арене столичного клуба и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Карбери признал, что команда заслужила критику за отдельные решения по ходу встречи. По словам тренера, в некоторых эпизодах хоккеисты действовали необдуманно и выбирали для этого самый неподходящий момент.

Наставник отметил, что часть действий игроков вызвала у него непонимание. Он подчеркнул, что «Вашингтону» необходимо принимать более взвешенные решения на льду.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Джордан Кайру, Бун Дженнер и Александр Овечкин.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины».

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