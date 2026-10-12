В ЦБ сняли вопросы о выгоде цифрового рубля: названы три метода применения

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова назвала три ситуации, в которых цифровой рубль может снизить расходы или сделать расчеты проще. Речь идет о переводах родственникам, приеме платежей предпринимателями и расчетах крупных компаний, сообщает ТАСС.

Первый пример связан с необходимостью быстро перевести близкому человеку крупную сумму. По словам Кахрумановой, через платформу цифрового рубля такой перевод можно провести бесплатно и без ограничений по размеру.

Второй вариант касается индивидуальных предпринимателей. Для них преимуществом может стать более выгодный цифровой эквайринг — прием безналичных платежей от покупателей.

Третья ситуация относится к крупным холдингам, у которых есть юридические лица в разных регионах. Представитель Банка России пояснила, что цифровые рубли позволяют переводить средства без привязки к операционному дню и учитывать разницу часовых поясов.

При выплате зарплаты стоимость операции составит один рубль за строку в реестре.

Кахруманова также рассказала о подготовке новых функций платформы цифрового рубля. В ближайшее время должны появиться умные договоры с автоматическим исполнением заданных условий и программируемые платежи.

В ноябрьском обновлении планируется сервис подписок с оплатой со счета цифрового рубля.

Массовый запуск цифрового рубля в России стартовал 1 сентября. Крупные банки и торговые компании начали готовить инфраструктуру для работы с новой формой денег, а граждане получили возможность пользоваться ею по желанию.

Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и обычными безналичными средствами.

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