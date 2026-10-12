Себастьян Леб протестировал авто новой команды WRC
Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб принял участие в испытаниях автомобиля новой команды Project Rally One. Коллектив планирует дебютировать в высшей категории чемпионата мира в следующем сезоне, сообщила Project Rally One.
Тестовые заезды прошли в пятницу во Франции. Как уточнили в команде, Леб работал с автомобилем в сухих погодных условиях.
После испытаний Project Rally One начала подготовку документов для омологации машины. Досье планируют передать в технический отдел Международной автомобильной федерации до конца месяца.
Омологация необходима для допуска автомобиля к участию в соревнованиях. После завершения этой процедуры команда сможет продолжить подготовку к дебюту в чемпионате мира.
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