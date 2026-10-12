Росстат проведет Статистический диктант с 13 по 22 октября

С 13 по 22 октября жители Татарстана смогут присоединиться к VIII Статистическому диктанту. Об этом сообщили в Росстате. Образовательная акция приурочена к 215-летию российской государственной статистики и заявлена как масштабная.

Диктант проводится уже в восьмой раз, а его организатором выступает Росстат. За десять дней участники смогут проверить свои знания и ближе познакомиться с тем, как устроена статистика. Формат акции остается образовательным и открытым для широкой аудитории.

Нынешний диктант совпал с юбилейной датой: российской государственной статистике исполняется 215 лет. Именно этому событию и посвящена акция, которая стартует 13 октября и завершится 22 октября.

Присоединиться к диктанту могут все желающие, в том числе жители Татарстана. Для участия достаточно желания разобраться в теме: специальная подготовка не требуется.